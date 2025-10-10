Volkswagen Group, crescono le vendite nel 3° trimestre: +1% a 2,2 mln, aumenta la quota delle elettriche

Il Gruppo Volkswagen ha registrato un leggero aumento di veicoli venduti nel terzo trimestre grazie alla forte crescita delle auto elettriche. Le consegne ai clienti sono aumentate dell'1% su base annua, raggiungendo poco meno di 2,2 milioni di veicoli, ha annunciato VW riconoscendo la persistente debolezza nell'importante mercato cinese. Complessivamente, VW ha consegnato 660.300 veicoli di tutti i suoi marchi nella Repubblica Popolare, con un calo del 7,2%. In Europa e negli Stati Uniti, invece, le vendite di auto completamente elettriche, veicoli elettrici a batteria (Bev), sono aumentate notevolmente.

Nel 2024 le vendite di auto elettriche in Europa erano state gravate da fattori quali i tagli o la cessazione dei programmi di sussidi. Negli Stati Uniti, è invece probabile che gli acquisti anticipati prima della fine degli incentivi abbiano trainato le vendite quest'anno. Nel complesso, le vendite di auto elettriche VW sono aumentate di un terzo, raggiungendo le 252.100 unità. Il marchio Volkswagen è rimasto al livello dell'anno precedente nel terzo trimestre, con 1,17 milioni di auto. Le consegne di Audi sono diminuite del 2,6%, attestandosi a 392.200 unità. Già noti i dati di Porsche che ha venduto il 5,7% in meno di auto, con 66.100 unità. Nella holding di veicoli commerciali Traton, che comprende Man e Scania, Volkswagen ha registrato un calo del 16,2%, attestandosi a 71.500 camion e autobus.