Volkswagen Group, il Ceo Diess allontana le ipotesi di cessione Lamborghini e Ducati

BERLINO - Non ci dovrebbero essere problemi per i brand italiani del Gruppo Volkswagen, oggetto nei giorni scorsi di voci su possibili cessioni. Una conferma indiretta della posizione dell’azienda arriva dallo stesso numero uno del Gruppo di Wolfsburg, Herbert Diess, che in occasione dell’Annual General Meeting si è espresso positivamente sul Lamborghini e Ducati. «I nostri modelli di lusso Bentley, Lamborghini e Bugatti - ha detto Diess descrivendo l’attuale situazione dei brand Sports & Luxury - stanno affrontando la crisi estremamente bene. E gli ordini di Ducati nel business motociclistico sono notevolmente in crescita rispetto allo scorso anno».