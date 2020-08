Volkswagen Group: Diess lascia la guida del marchio VW a Brandstaetter

WOLFSBURG - Il ceo della Vw, Herbert Diess, lascia la guida del marchio principale al vicedirettore generale Ralf Brandstaetter. Lo riferisce la Dpa. Diess era finito nel mirino delle critiche. "Avrà più spazio libero alle guida del gruppo", ha affermato il consiglio di sorveglianza dopo la riunione di stasera. L'annuncio è stato dato al termine di una seduta straordinaria del consiglio di Sorveglianza del marchio Volkswagen a Wolfsburg. Di recente Diess era stato criticato per i problemi di software alla Golf 8 e per la nuova autoelettrica ID.3, ma da tempo si ventilava di una sua prossima uscita.

Con lui lascia anche Stefan Sommer, il Chief Purchasing Officer. Il terremoto a Wolfsburg mostra che la fiducia del consiglio di Sorveglianza nella dirigenza era traballante, commenta il quotidiano economico Handelsblatt. Soprattutto in seguito ai problemi riscontrati nei due modelli di punta in uscita, la Golf 8 e il modello elettrico ID.3, e la polemica per la pubblicità bollata come "razzista" per la nuova Golf. Diess lascia dopo 2 anni come Ceo del marchio, ed è da 5 anni nel gruppo VW.

Brandstaetter sostituirà Herbert Diess il 1 ° luglio e perseguirà lo sviluppo del marchio come CEO, ha affermato una nota della società. Diess si concentrerà sull'altro suo incarico di amministratore delegato dell'intero gruppo VW, che possiede una dozzina di marchi di veicoli, tra cui Audi, Bentley e Porsche.

Ralf Brandstätter è nato a Brunswick l'8 settembre 1968. Nel 1993 è entrato nel Gruppo Volkswagen nel 1993 dove ha ricoperto vari incarichi. Nel 2005 si è trasferito in Spagna come responsabile degli acquisti presso Seat e nel 2008 è diventato membro del Comitato esecutivo Seat responsabile degli acquisti. Brandstätter è stato nominato Head of Group Procurement Exterior nel 2010.