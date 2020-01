Volkswagen Group, Diess: «Senza riforme urgenti si rischia di fare la fine di Nokia»

WOLFSBURG - «Se non riuscirà ad accelerare la sua trasformazione industriale, Volkswagen rischia di fare la stessa fine di Nokia che ha perso la sua posizione di dominio nel settore della telefonia cellulare a favore di Apple». È il monito che ha lanciato oggi l’amministratore delegato del gruppo tedesco, Herbert Diess, parlando ai vertici del management al termine di una riunione del board. «La vera grande domanda è se ci stiamo muovendo abbastanza in fretta - ha detto Diess - Se continuano alla velocità attuale, sarà tutto molto difficile». Secondo l’ad la Volkswagen deve passare da essere un produttore di veicoli ad essere un creatore di dispositivi per la mobilità.

«L’era del produttore classico di auto è finita», ha detto aggiungendo che il gruppo deve aumentare l’enfasi sul software e sull’elettronica dei veicoli oltre che sulla produzione di una vasta gamma di veicoli elettrici e di batterie in modo da poter soddisfare le regole sempre più stringenti contro l’inquinamento. «In buona sostanza questa è probabilmente la sfida più grande che Volkswagen ha mai dovuto fronteggiare» ha detto Diess aggiungendo che nel 2020 il gruppo cercherà di mantenere i margini di profitto mentre cercherà di ridurre i costi e aumentare la produttività soprattutto in Germania. Volkswagen infine ridurrà gli investimenti a favore delle celle a combustibile perchè questa non saranno competitive con i veicoli elettrici per almeno un altro decennio.