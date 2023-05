Volkswagen Group e Shell inaugurano prima innovativa stazione di ricarica Elli FlexPole per veicoli elettrici

Shell e il gruppo Volkswagen hanno attivato la prima stazione di ricarica Flexpole a Gottinga, in Germania. Ne sono previste altre in Europa. La stazione di ricarica di Elli, brand del Gruppo Volkswagen, e dotata di un sistema di accumulo unico nel suo genere, che permette il collegamento alla rete a bassa tensione e, a seconda del tipo di veicolo, consente di ripristinare un’autonomia di fino a 160 chilometri in 10 minuti.

Tobias Bahnsen, responsabile di Shell E-Mobility per Germania, Austria e Svizzera, ha commentato: «Con le stazioni Elli Flexpole possiamo contribuire significativamente all’espansione dell’infrastruttura in luoghi in cui sarebbe altrimenti difficile effettuare la ricarica rapida». Per Simon Loeffler, Chief Commercial Officer di Volkswagen Charging, «un veloce ampliamento dell’infrastruttura di ricarica e fondamentale per la diffusione della mobilita elettrica. In Shell abbiamo trovato un partner forte che, come noi, intende sviluppare la rete di ricarica in Germania e in tutta Europa».