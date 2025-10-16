Volkswagen Group, “sull'elettrico previsioni troppo ottimistiche”. Il ceo Blume: «Serve flessibilità per la transizione energetica»

Una presa di posizione molto netta sulla transizione energetica, è quella del Volkswagen Group che afferma "è decisivo in quale lasso di tempo possono essere raggiunti realisticamente gli obiettivo sulla Co2» e «in passato tutte le prognosi politiche sulla crescita dell'elettromobilità sono state troppo ottimistiche»: così Oliver Blume, a capo di Volkswagen e Porsche, in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca Dpa. Il manager tedesco conferma che l'elettrico "è la tecnologia del futuro», ma avverte la necessità di regolari «verifiche della realtà: come si sviluppa il mercato e cosa significa per le decisioni da assumere».

Ecco perché «abbiamo bisogno di maggiore flessibilità" e soprattutto «dobbiamo agire a Bruxelles in modo compatto, perché l'Europa guarda alla Germania. Siamo il primo paese nel settore automobilistico e perciò la nostra voce e il nostro atteggiamento hanno un peso particolare». Blume ha anche confermato che il suo doppio ruolo a Volkswagen e Porsche non è «eterno». Proprio questo aspetto è stato oggetto di critiche negli ultimi mesi. Ma Blume rivendica di aver già avviato un cambio generazionale nel management di Porsche.