Volkswagen Group, Elli offre accesso a oltre un milione di punti di ricarica in tutta Europa

Elli Mobility GmbH ora offre accesso a oltre un milione di punti di ricarica pubblici in 28 Paesi europei. In qualita di controllata del Gruppo Volkswagen, Elli gestisce una delle piu grandi reti di ricarica interoperabili d'Europa. Negli ultimi 24 mesi, la rete si e espansa di circa il 55%, con una crescita particolarmente forte nell'infrastruttura di ricarica ad alta potenza (HPC). Con questo traguardo, Elli rafforza la propria posizione di fornitore di servizi di mobilita elettrica (eMSP) del Gruppo Volkswagen e di player chiave per la mobilita elettrica in tutta Europa.

«Grazie a questo andamento, ci stiamo posizionando al pari degli altri principali fornitori di mobilita e ricarica nel mercato europeo. Un milione di punti di ricarica rappresentano un punto di riferimento strategico all'interno del panorama europeo della mobilita elettrica. Cio che conta di piu e che questa infrastruttura sia affidabile, digitale, trasparente ed economicamente sostenibile per i clienti. Con Elli Mobility, mettiamo insieme servizi di ricarica e rifornimento, cosi come soluzioni tariffarie in abbonamento, per privati e flotte all'interno di un'unica piattaforma digitale," ha dichiarato Joschi Jennermann, CEO di Elli Mobility GmbH.

L'espansione delle infrastrutture di ricarica pubblica in Europa continua ad accelerare. Solo in Germania, il numero di punti di ricarica accessibili al pubblico e aumentato di circa il 17% su base annua. L'HPC in particolare sta vivendo una crescita significativa. In questo contesto di mercato dinamico, Elli ha ampliato la propria rete di circa il 55% in soli due anni: da circa 650.000 punti di ricarica e passata a 900.000 nell'estate 2025, e ora a piu di un milione di punti di ricarica in 28 Paesi. Attraverso l'app Elli e la Charge&Fuel Card, clienti privati e aziende beneficiano dell'accesso a livello internazionale ad una delle piu grandi reti di ricarica europee di operatori indipendenti

A seguito della recente integrazione del Portogallo, con l'introduzione di 87 operatori di punti di ricarica aggiuntivi, Elli ora copre tutti i principali mercati europei. Attualmente, Germania, Francia e Paesi Bassi rappresentano circa la meta di tutti i punti di ricarica pubblici nell'Unione Europea (inclusi Regno Unito, Norvegia, Islanda, Svizzera, Turchia e Liechtenstein). La diffusione su larga scala dell'infrastruttura di ricarica rapida rimane un requisito decisivo per accelerare l'adozione dei veicoli elettrici. Solo negli ultimi dodici mesi, piu di 31.000 punti di ricarica rapida sono stati integrati nella rete Elli.