Volkswagen Group, in cantiere un nuovo piano di risparmio. Punta a ridurre i costi del 20% entro il 2028

Volkswagen si prepara a un nuovo piano di risparmio che punta a ridurre i costi del 20% entro la fine del 2028, lo rende noto oggi Manager Magazine. L'amministratore delegato Oliver Blume e il direttore finanziario Arno Antlitz avrebbero già reso noto il piano ai dirigenti dell'azienda. Il motivo di questa decisione è la preoccupazione per i rendimenti, alla luce della crisi cinese, dei dazi statunitensi e dell'aumento della competizione internazionale.