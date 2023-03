Volkswagen Group investirà 122 mld nella trasformazione elettrica e digitale entro 2027

BERLINO - Volkswagen ha annunciato un investimento di 122 miliardi di euro fino al 2027 per la transizione della produzione verso l’elettrico. Si tratta dei due terzi dei suoi investimenti totali nei prossimi 5 anni. Il gruppo - che e la prima casa automobilistica europea - dedichera cosi il 68% (+13%) dei 180 miliardi di euro previsti alle tecnologie chiave necessarie alla transizione ecologica. In particolare, le risorse saranno utilizzate per la costruzione di fabbriche di celle di batterie e per la messa in sicurezza delle materie prime necessarie per la fabbricazione delle batterie stesse.

A fine 2021 il gruppo aveva annunciato 89 miliardi di euro di investimenti nell’ auto del futuro fino al 2026. Volkswagen stima che «entro il 2025, un veicolo su cinque venduto nel mondo» sara elettrico. Il gruppo sta costruendo i propri stabilimenti di batterie e lunedi ha annunciato l’apertura nel 2027 di un quarto stabilimento in Canada. La controllata Volkswagen dedicata alla produzione di batterie, PowerCo, «dovrebbe generare un fatturato annuo di oltre 20 miliardi di euro entro il 2030», spiega il gruppo.