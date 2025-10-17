Volkswagen Group Italia: Cimmino nuovo direttore del brand VW, Calcagni direttore Skoda

ECONOMIA
Nuove responsabilita all'interno del management Volkswagen, con effetto dal 1deg novembre 2025. Tutti i ruoli riportano direttamente a Christoph Aringer, Amministratore Delegato dell'Azienda. Francesco Cimmino assumera l'incarico di Direttore della marca Volkswagen. Ad Andrea Calcagni sara affidata la direzione del brand Skoda. Lorenzo Megoli ricoprira la carica di Direttore Volkswagen Veicoli Commerciali mentre Andrea Alessi, Brand Manager Volkswagen per 13 anni, concludera il proprio percorso in Volkswagen Group Italia
