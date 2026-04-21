Volkswagen Group, l'offensiva sulla Cina è con 20 nuovi modelli elettrificati nel 2026

Il Gruppo Volkswagen ha lanciato la più grande offensiva di prodotto mai realizzata in Cina e per la Cina: nel 2026 saranno immessi sul mercato oltre 20 nuovi veicoli elettrificati (elettrici a batteria, plug-in hybrid e range extender), con un'offerta che raggiungerà i 50 modelli entro il 2030. Come si legge in una nota, in vista dell'apertura dell'Auto China 2026, il Salone dell'Auto di Pechino, al centro della strategia resta l'approccio "in China, for China", con sviluppo locale di prodotti e tecnologie pensati per i clienti cinesi, dalle architetture elettroniche ai sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas) fino ai servizi digitali e all'infotainment.

Il gruppo tedesco ha inoltre presentato la sua roadmap “Agentic AI for all”, iniziativa che si basa sulla nuova architettura elettronica scalabile China Electronic Architecture (Cea) e integrerà le funzionalità di guida intelligente e dell’abitacolo in un unico sistema operativo unificato per tutti i tipi di veicoli. "La Cina è un motore fondamentale della nostra trasformazione e una forza trainante delle nostre ambizioni globali. I prodotti e le tecnologie che presenteremo all’Auto China 2026 sono una prova lampante della solidità della nostra strategia di localizzazione a 360 gradi", ha detto il Ceo del gruppo di Wolfsburg, Oliver Blume, spiegando che "si tratta di una tappa fondamentale nel nostro percorso volto a riconquistare la leadership in Cina".