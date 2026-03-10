Volkswagen Group: l'utile 2025 scende a 6,9 mld, venduti 9 milioni di veicoli. Il ceo Blume: «Taglio 50mila posti in Germania

Il colosso automobilistico Volkswagen ha annunciato oggi di aver registrato un calo di quasi la metà del suo utile netto nel 2025, raggiungendo il livello più basso dalla crisi del Dieselgate nel 2016. L'utile netto del gruppo tedesco si è attestato a 6,9 miliardi di euro lo scorso anno a causa dei dazi doganali statunitensi e dei costi di ristrutturazione imprevisti, secondo un comunicato di Volkswagen. Il fatturato 2025 si è mantenuto sostanzialmente stabile a 321,9 miliardi di euro, rispetto ai 324,7 miliardi del 2024, mentre l'utile operativo è sceso del 53% a 8,9 miliardi di euro.

Il gruppo prevede di tagliare 50mila posti entro il 2030. Lo scrive l'amministratore delegato Oliver Blume nella lettera agli azionisti in occasione dei risutati del 2025. «Abbiamo realizzato risparmi per 1 miliardo nel 2025 - spiega - e siamo sulla strada giusta per raggiungere il nostro obiettivo di risparmiare oltre 6 miliardi di euro annui in tutto il gruppo entro il 2030 ". Nel 2025 i posti di lavoro sono scesi del 2% di posti di lavoro a 662.900 unità e i precedenti accordi sindacai prevedevano un taglio di 35mila unità. Il gruppo ha venduto 9 milioni di veicoli nel 2025, in linea con il 2024, con un aumento del 5% in Europa e del 10% in Sud America, compensato dai cali previsti dovuti alle difficili condizioni di mercato in Nord America (12%) e Cina (6%).

Nel 2025 la raccolta di ordini di veicoli del gruppo Volkswagen è cresciuta in Europa del 13% circa. I veicoli elettrici (Bev) sono saliti del 55%, e sono stati fondamentali per la crescita complessiva registrata. Complessivamente in Europa la quota di veicoli elettrici è stata pari al 22% del totale degli ordini del gruppo. Per l'anno in corso Volkswagen prevede di aumentare le proprie vendite fino al 3%, con un ritorno operativo sulle vendite compreso tra il 4 a il 5,5%. Nel settore delle auto Volkswagen prevede un ritorno sugli investimenti compreso tra l'11 e il 12% e il flusso di cassa netto è previsto essere compreso fra 3 e 6 miliardi di euro, con una liquidità netta compresa fra 32 e 34 miliardi di euro.

I dazi Usa hanno pesato per 2,9 miliardi di euro nel 2025 per Volkswagen. Lo afferma il direttore finanziario Arno Antliz sottolineando che «il risultato operativo esclusi le svalutazioni e le tariffe Usa sarebbe di 17,7 miliardi di euro, con una redditività del 5,5%.

«Nel 2025 abbiamo messo la nuova forza del gruppo Volkswagen sulla strada giusta e mantenuto saldamente la nostra azienda in carreggiata nonostante i venti contrari a livello globale». Lo afferma l'amministratore delegato del colosso di Wolfsburg Oliver Blume sottolineando che «prevediamo una forte domanda del mercato per i nostri prodotti innovativi ed entusiasmanti, che hanno vinto numerosi premi prestigiosi». «Con uno stato dell'arte tecnologico che facilita ogni giorno la vita dei nostri clienti e a rende più sicura e più comoda - prosegue ill manager - abbiamo dimostrato di avere basi robuste e che i nostri programmi orientati al futuro stanno funzionando». «Sostenuti da un forte impulso finanziario alla fine dell'anno - spiega - abbiamo rafforzato ulteriormente il gruppo e dopo 3 anni intensi di riallineamento stiamo vedendo progressi tangibili».