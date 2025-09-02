Volkswagen Group lancia il nuovo marchio Moon Power Italia. Dedicato alle soluzioni di ricarica per le flotte aziendali

Volkswagen Group Italia presenta Moon Power Italia, il nuovo marchio dedicato alle soluzioni di ricarica per la transizione verso l'e-mobilità delle flotte aziendali. Il nuovo progetto, gestito da Francesco Quaglieri, mette a disposizione un ecosistema completo per la ricarica e la gestione energetica con una suite di soluzioni hardware che comprende wallbox, stazioni di ricarica ad alta potenza, software con interfaccia dedicata per la gestione energetica e amministrativa del sito di ricarica, supportato dall'IA per nella parte di gestione intelligente dei carichi elettrici e sistemi di accumulo dell'energia.

Inoltre, a disposizione dei clienti B2B viene offerto anche un servizio di consulenza e assistenza che, partendo dall'analisi del parco auto del cliente, propone un progetto di elettrificazione in grado di coprire tutti gli aspetti necessari. Moon Power Italia potrà partire da una base già ben rodata grazie al know-how acquisito negli anni da Moon Power, provider di soluzioni integrate per la mobilità elettrica già presente in 24 Paesi e con oltre 5.000 punti di ricarica installati in tutta Europa. L'obiettivo del progetto è quello di supportare l'elettrificazione di aziende il cui parco auto include veicoli 100% elettrici o ibridi plug-in, attraverso progetti di ricarica sviluppati su misura, in base alle rispettive esigenze.