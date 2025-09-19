Volkswagen Group: lancia profit warning, utile operativo 2025 rivisto al ribasso di 5,1 mld. Numeri penalizzati da controllata Porsche

Volkswagen, il maggiore costruttore automobilistico europeo, ha dichiarato che subirà un impatto di 5,1 miliardi di euro sul suo risultato operativo 2025 a causa di un’ampia revisione dei prodotti presso la divisione di auto sportive Porsche Ag. Nel dettaglio, Porsche abbandonerà un progetto automobilistico portato avanti insieme al Gruppo Volkswagen nella sua forma originale e implementerà una maggiore flessibilità nei sistemi di trasmissione. A causa di questo cambio di rotta di Porsche, di cui Volkswagen è azionista di maggioranza, il gruppo di Wolfsburg deve registrare una rettifica di valore non monetaria di circa 3 miliardi.

Inoltre, in seguito all’abbassamento delle previsioni annuali di Porsche e agli effetti a catena a livello del Gruppo Volkswagen derivanti dall'adeguamento del progetto del veicolo, si determina un impatto una tantum di circa -2,1 miliardi di euro sull’utile operativo del gruppo nel 2025. In totale, i due fattori pesano per l’appunto per circa 5,1 miliardi. Di conseguenza, il Gruppo prevede ora un ritorno operativo sulle vendite compreso tra il 2 e il 3% nell'esercizio 2025 (in precedenza era tra il 4 e il 5%), un flusso di cassa netto nella divisione Automotive pari a circa 0 miliardi di euro (in precedenza tra 1 e 3 miliardi). Inoltre, Volkswagen stima ora una liquidità netta pari a circa 30 miliardi (da 31-33 miliardi), mentre le previsioni per il fatturato del Gruppo rimangono invariate (al livello dell'anno precedente).