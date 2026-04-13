Volkswagen Group: le consegne globali -4% a 2,05 mln nel 1° trimestre. Bene in Europa e Sud America, male in Cina e Usa

Nel primo trimestre del 2026, il gruppo Volkswagen ha consegnato 2,05 milioni di veicoli nel mondo, in calo del 4% rispetto ai 2,14 milioni dello stesso periodo di un anno fa. A pesare sono state le performance negative di Cina (-15% con l'intera regione Asia Pacific in calo del 14,1% a 618.900 unità) e Nord America (-13% a 205.500 unità), solo in parte controbilanciate dalle vendite in Sud America (+7% a 147.900 unità), Europa Occidentale (+4%) ed Europa Centrale e Orientale (+8%).

Complessivamente in Europa sono state consegnate 983.800 vetture, in crescita del 4,7% su anno. A livello mondiale, le vendite di auto Bev sono scese dell'8% a circa 200mila veicoli (+12% in Europa), contro i 216.800 di un anno fa. «Sebbene la guerra in Medio Oriente abbia finora causato interruzioni nei mercati direttamente interessati, ciò non ha avuto un impatto significativo sulle consegne complessive del Gruppo Volkswagen», ha dichiarato Marco Schubert, responsabile vendite del gruppo tedesco, sottolineando che il primo trimestre 2026 è stato difficile per tutto il comparto auto mondiale.