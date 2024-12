Volkswagen Group, oggi assemblea aziendale con il ministro del lavoro Heil

Dopo lo sciopero di lunedì scorso, è in programma oggi a Wolfsburg una importante assemblea aziendale per affrontare la crisi di Volkswagen. Il ceo Oliver Blume prenderà la parola davanti ai dipendenti ed è attesa anche la visita del ministro del Lavoro socialdemocratico Hubertus Heil. Il clima, nel quartier generale del colosso dell'auto tedesca, resta molto teso: il management per ora insiste sui piani di risanamento che prevedono la chiusura di almeno tre fabbriche nella Repubblica federale e tagli del 10% degli stipendi. Il consiglio di fabbrica guidato da Daniela Cavallo e il sindacato Ig Metall, che lottano per mantenere tutti gli impianti, hanno annunciato una escalation nei prossimi giorni se le posizioni non si avvicineranno.