Volkswagen Group, perdita netta nel 3° trimestre di 1,07 mld nonostante aumento fatturato e consegne. Pesano dazi e elettrico

Volkswagen, la più grande casa automobilistica europea, ha registrato la sua prima perdita dall'inizio della pandemia, ostacolata dai dazi statunitensi e dalle difficoltà legate alla transizione ai veicoli elettrici della sua controllata Porsche. Dopo sei trimestri consecutivi di utili in calo, il colosso automobilistico ha registrato una perdita netta di 1,07 miliardi di euro nel terzo trimestre. Si tratta della prima perdita dalla primavera del 2020, al culmine della crisi del Covid-19. Ciò si è verificato nonostante un aumento del fatturato del 2,3% su base annua a 80,3 miliardi di euro, trainato da un aumento dell'1% delle consegne globali. A titolo di confronto, il gruppo ha registrato un utile di 1,6 miliardi di euro nello stesso periodo dell'anno scorso.

Dunque con una perdita di oltre un miliardo di euro nel terzo trimestre 2025, Volkswagen conferma tutte le difficoltà incontrate nel corso di quest'anno. Tuttavia, il direttore operativo Arno Antlitz ha provato a mostrare il bicchiere mezzo pieno. È innegabile che il risultato operativo nei primi nove mesi del 2025 cali di quasi il sessanta per cento; tuttavia, occorre tener presente che questo dato è influenzato in modo significativo da fattori esterni, i dazi, e da costi aziendali per ricalibrare la strategia sull'elettrico, in particolare per Porsche. Antlitz stima questi costi in circa 7,5 miliardi di euro: senza di essi, il margine operativo non sarebbe solo del 5,4% ma del 13%. Volkswagen cresce in Europa e in Sudamerica, ma restano problemi nel mercato statunitense, con una flessione del 7,9% nelle consegne di veicoli ai clienti, e in Cina, dove la flessione è del 4%, a fronte tuttavia di un mercato che è andato complessivamente a espandersi dell'8,5%.

I problemi maggiori derivano da Porsche, che registra un calo di vendite addirittura dell'11%. La crisi cinese avrà tempi ancora lunghi per Volkswagen: l'azienda punta ad avvicinarsi ai livelli del 2023 solo nel 2027. Tuttavia, la crescita complessiva di modelli venduti (+4,8%) lascia ipotizzare che l'offensiva sui modelli, che Volkswagen ha avviato e che sarà implementata nei prossimi anni, stia incontrando il favore dei clienti. Resta da capire se funzionerà la strategia «in Cina per la Cina»: la scelta dell'azienda di rinnovare il contratto al suo autore Ralf Brandstaetter è il segnale di come a Volkswagen siano convinti che la strada intrapresa sia quella giusta. Incalzato dalle domande dei giornalisti, Antlitz non ha voluto commentare la vicenda Nexperia, ha affermato che al momento la produzione è assicurata per un'altra settimana e che l'azienda sta lavorando per trovare soluzioni alternative.