Volkswagen Group produrrà più veicoli elettrici di Tesla entro 2023

WOLFSBURG - Volkswagen produrrà più veicoli elettrici di Tesla entro il 2023. Lo spiega Bernd Osterloh, presidente del consiglio di fabbrica del gruppo tedesco Volkswagen, in un’intervista rilasciata a Europa Press. «Se Tesla apre tre fabbriche che possono produrre tra 300.000 e 500.000 automobili all’anno, allora stiamo parlando di un milione e mezzo di unità. Vogliamo raggiungere quella cifra entro il 2023, probabilmente anche prima», ha detto Osterloh. Secondo lui, la piattaforma elettrica modulare del gruppo offre a Volkswagen un «enorme» vantaggio, poiché con essa può essere prodotto qualsiasi veicolo di qualsiasi marca. Il presidente del consiglio di fabbrica si aspetta anche che Volkswagen raggiunga Tesla in termini di capacità tecnologica. «Il loro vantaggio è che hanno già il software nelle auto e lo usano per raccogliere dati. Ma se introduciamo il nostro sistema nei nostri veicoli, avremo molti più dati in breve tempo», ha detto.