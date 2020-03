Volkswagen Group, i risultati 2019 sono da record: 10,97 milioni di veicoli venduti e ricavi a 252,6 miliardi

ROMA Il gruppo Volkswagen archivia un 2019 con 10,97 milioni di veicoli venduti e una crescita dell’1,3% e, cosa ancora più importante, con ricavi di 252,6 miliardi (+7,1%) e un margine operativo lordo di 19,3 miliardi (+12,8%). Il costruttore tedesco dunque si è concentrato più sui guadagni che sui volumi superando le previsioni e portando la liquidità complessiva in cassa a 21,3 miliardi (+19,4).

Contenti gli azionisti, con un dividendo di 6,5 euro per azione, e contenti anche i dipendenti che si ritroveranno in busta paga un bonus medio di 4.950 euro. Nello stesso periodo, Volkswagen e i suoi marchi si sono confermati il primo gruppo straniero in Italia con 301.742 unità (+9,1%) e con Audi (64.445, +2,6%) ancora numero uno tra i premium per l’11° anno consecutivo. A livello globale, la parte del leone nei volumi l’ha fatta naturalmente Volkswagen (6,28 milioni) con giro d’affari di 88,4 miliardi mentre Audi con 1,84 milioni (+1,8%) ha fatturato 55,7 miliardi con un margine operativo dell’8,1%, generato anche grazie a Ducati e Lamborghini.

Ingolstadt è in linea con il piano di risparmi da 15 miliardi entro il 2022 e inoltre si appresta a diventare la capofila delle attività di ricerca e sviluppo per tutto il Gruppo. L’incremento di vendite maggiore lo ha avuto Seat (574mila, +10,9%), ma la gallina dalle uova d’oro è stata ancora una volta Porsche che ha segnato l’ennesimo record di vendite (281mila, +9,6%) e di fatturato (26,1 miliardi, +10,1%) con un margine operativo del 16,2%. A livello geografico, il mercato numero uno è ancora l’Europa (4,55 milioni) seguita dalla Cina (4,23 milioni) mentre il modello più venduto è stata la Tiguan con oltre 700mila unità.

Ottima performance anche per Volkswagen Financial Services: 38 miliardi di fatturato (+15,8%) e 3 miliardi di utile operativo, un segno evidente che questo business si sta espandendo e che il mondo dei servizi è uno degli assett decisivi per il futuro insieme all’elettrificazione. Il gruppo Volkswagen vi sta investendo ben 33 miliardi da qui al 2025, dei quali 11 solo per il marchio Volskwagen, con l’obiettivo di vendere 1,5 milioni di auto elettriche. Entro il 2040 saranno a listino solo modelli privi di motore a combustione interna ed entro nel 2050 il parco circolante sarà ad impatto zero.