Volkswagen Group, strategia più prudente: 160 mld di euro entro il 2030 con focus su Europa e innovazione

Il Gruppo Volkswagen ha annunciato un piano di investimenti pari a 160 miliardi di euro da qui al 2030. Il nuovo stanziamento è in lieve calo rispetto ai 180 miliardi previsti per il periodo 2024–2028 e ai 165 miliardi programmati per il 2025–2029, segnalando una strategia più prudente alla luce delle crescenti difficoltà nei mercati di Cina e Stati Uniti.

Il focus degli investimenti sarà su Germania ed Europa, con risorse dedicate allo sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie, infrastrutture, produzione di batterie, software e mobilità sostenibile. In particolare, una quota significativa è destinata all’elettrificazione e alla digitalizzazione, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del gruppo in un contesto globale sempre più complesso.

La decisione rappresenta una svolta strategica: meno aggressività globale, più orientamento alla resilienza e all’efficienza, consolidando le attività dove Volkswagen già possiede punti di forza, anziché puntare su espansioni rischiose in mercati volatili.