Volkswagen studia cessione Ducati e quotazione Lamborghini. Per i media operazioni necessarie per il risanamento

Nuove operazioni straordinarie all'orizzonte per il risanamento di Volkswagen, che potrebbero passare anche dalla vendita dei gioielli della Motor Valley emiliana, ovvero Ducati e Lamborghini. Lo riporta il Corriere della Sera spiegando che la cura da cavallo del ceo Oliver Blume ha cominciato a manifestarsi con decisioni drastiche. Prima la notizia di un taglio di 100 mila posti di lavoro sui 625 mila totali, poi la chiusura di quattro impianti in Germania, quelli di Hannover, Zwickau ed Emden e quello Audi di Neckarsulm. Ora una nuova indiscrezione rilanciata dal Financial Times che cita alcuni consulenti, secondo cui le recenti proposte avanzate a Volkswagen per la vendita delle moto Ducati -- un'idea gia presa in considerazione nel 2017 -- o per la quotazione in borsa delle supercar Lamborghini potrebbero prendere quota.