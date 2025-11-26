Volkswagen Group, svolta epocale: pronta a produrre auto elettriche interamente in Cina

Volkswagen ora può produrre auto elettriche interamente negli stabilimenti cinesi, una strategia per ridurre i costi ed essere più competitiva. Volkswagen ha comunicato ieri che, per la prima volta nella storia dell'azienda, potrà sviluppare e costruire veicoli completamente in Cina grazie alle nuove piattaforme e alle tecnologie sviluppate con la strategia «in Cina per la Cina». Secondo l'azienda tedesca queste nuove strutture contribuiranno direttamente a ridurre del 30% i tempi di sviluppo in Cina, ad accelerare l'introduzione della China Electronic Architecture (Cea) e a fornire ai clienti cinesi funzioni di cockpit digitale personalizzate e sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas).

Le strutture permetteranno di unire lo sviluppo di software e hardware come pure quello di nuovi modelli di autoveicoli. Su una superficie di 100.000 metri quadrati la nuova struttura di Hefei prevede oltre cento nuovi laboratori, che secondo l'azienda «offrono ampie possibilità di test, tra cui l'integrazione di software e hardware, test su batterie e trasmissioni, nonché la validazione completa di nuovi veicoli e tecnologie».

Ralf Brandstaetter, capo di Vw in Cina, ha sottolineato proprio questi aspetti: «grazie all'ampliamento delle nostre capacità a Hefei, rafforziamo la nostra capacità di rispondere molto rapidamente alle esigenze locali e di portare le tecnologie alla maturità commerciale direttamente nel luogo in cui verranno utilizzate." La strategia di Vw «in Cina per la Cina» punta a recuperare quote di mercato proprio grazie a una collaborazione intensa con azienda cinesi e allo sviluppo di modelli pensati per la clientela del gigante asiatico, provando così a rispondere alla concorrenza di Byd e di altri marchi. Grazie a questa strategia e all'offensiva sui modelli che essa comporta, Vw proverà a recuperare il terreno perduto in Cina.