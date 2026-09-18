Volkswagen taglia stime 2026, pesa crollo mercato cinese e svalutazione da oltre 6 mld di Porsche

Volkswagen ha rivisto al ribasso le previsioni di redditività per il 2026, penalizzata dal forte calo del mercato automobilistico cinese, dai costi legati al piano di riduzione del personale e da una svalutazione da oltre 6 miliardi di euro sulla partecipazione in Porsche. Il gruppo tedesco stima impatti negativi per circa 10 miliardi di euro sui risultati dell’anno, oltre a un margine operativo non superiore all’1%, contro il precedente intervallo del 4-5,5%.

La revisione ha innescato le vendite sul titolo, che ha chiuso a Francoforte a -5,5%, con effetti negativi sul settore. A pesare, come dicevamo, è la Cina, il principale mercato del gruppo, dove i profitti sono crollati in un contesto segnato dalla crisi immobiliare e da una domanda in forte contrazione. Il taglio alle stime arriva dopo l’accordo raggiunto con i lavoratori, che porterà a 100mila le riduzioni di posti a livello globale.

Il gruppo prevede per il 2026 un fatturato di circa 315 miliardi di euro - sostanzialmente in linea con le stime precedenti - a fronte dei 321,9 miliardi del 2025. Sul risultato operativo peseranno, come già detto, effetti straordinari complessivi per circa 10 miliardi, di cui 900 milioni già contabilizzati nel primo semestre. Oltre alla svalutazione relativa a Porsche, Volkswagen prevede nel secondo semestre impatti per circa 2 miliardi legati all’ampliamento dei programmi di prepensionamento e alla prevista cessione di Volkswagen Osnabruck.

Restano invece invariate altre indicazioni: il flusso di cassa netto della divisione Automotive è ancora atteso tra 3 e 6 miliardi di euro, mentre la liquidità netta dovrebbe collocarsi tra 32 e 34 miliardi. Volkswagen precisa inoltre che "la previsione si basa sull’ipotesi che l’attuale situazione dei dazi nel commercio internazionale persista", mentre "i potenziali effetti futuri dell’escalation in Medio Oriente non possono ancora essere stimati in modo affidabile e pertanto non sono inclusi".