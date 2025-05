Volkswagen Group tratta con Trump per dazi e investimenti. Target è superare sanzioni tramite investimenti negli Usa

«Il gruppo Volkswagen vuole continuare a investire in modo massiccio negli Stati Uniti. Questo dovrebbe avere un ruolo nelle decisioni dell'Amministrazione Usa» lo ha detto Oliver Blume, amministratore delegato di Volkswagen Group in un'intervista al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung (Sz). «Sono stato personalmente a Washington e da allora abbiamo dialogato regolarmente», ha detto Blume che intende quindi continuare questi negoziati per risolvere la controversia sulle tariffe, promettendo investimenti diretti negli Stati Uniti, dove l'azienda impiega già più di 20.000 persone direttamente negli Stati Uniti, oltre 55.000 nell'indotto. L'amministratore delegato ha poi aggiunto: «finora abbiamo avuto colloqui assolutamente corretti e costruttivi».