Volkswagen Group, utili in crescita del 37% nel terzo trimestre a 4,8 mld. Fatturato su dell'11,3%

BERLINO - Il gruppo Volkswagen ha annunciato per il terzo trimestre un utile in crescita del 37,2% a 4,8 miliardi di euro e un fatturato di 61,6 miliardi in aumento dell’11,3%. Lo riferisce l’agenzia Dpa che precisa come, calcolando anche le uscite per lo scandalo-diesel, l’utile si riduce a 4,5 miliardi. Sui nove mesi, l’utile della massima casa automobilistica mondiale è cresciuto dell’11,2% a 14,8 miliardi e il giro di affari del 6,9% a 186,6 miliardi. È con queste cifre che Vw si appresta a lanciare all’inizio della settimana prossima la sua nuova serie di auto elettriche (ID.3) mentre continuano a crescere le vendite di Suv, nota l’agenzia.