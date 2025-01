Volkswagen Group: vendite in calo nel 2024 dell'1,4%, soprattutto in Cina: -8,3%

Le vendite di auto del gruppo Volkswagen sono diminuite nel 2024, con un calo significativo in Cina, a dimostrazione dell'anno nero vissuto dal produttore, che ridurra significativamente la sua produzione e il suo personale in Germania. Il secondo produttore mondiale dopo Toyota ha consegnato 4,8 milioni di veicoli in tutto il mondo lo scorso anno, l'1,4% in meno rispetto al 2023, secondo un comunicato stampa del gruppo. «Il 2024 e stato un anno difficile in tutto il mondo, con un'economia debole, sfide politiche e una forte concorrenza, soprattutto in Cina», il piu grande mercato automobilistico del mondo, ha affermato Martin Sander, responsabile delle vendite della Volkswagen. Il principale produttore europeo tagliera piu di 35.000 posti di lavoro entro il 2030 e ridurra significativamente la sua capacita produttiva in Germania, senza chiudere alcun sito ne procedere a licenziamenti forzati, in seguito a un accordo duramente raggiunto a dicembre con il sindacato IG Metall. Secondo il comunicato stampa, nel 2024 la Volkswagen ha venduto 2,2 milioni di auto in Cina, il suo mercato piu grande, con un calo annuo dell'8,3%.

Tra i primi produttori stranieri ad entrare nel mercato cinese, la Volkswagen non puo piu competere con i concorrenti locali, piu economici e piu avanzati nella transizione all'elettrico. Anche le vendite in Europa, il secondo mercato piu grande per la Volkswagen, sono diminuite dell'1,7%, a causa del rallentamento dell'economia nella zona euro. Il gruppo, tuttavia, ha superato il milione di vendite oltreoceano, con un aumento del 21,1% delle vendite in Sud America e del 18,4% in Nord America. Anche la domanda di auto elettriche a livello mondiale e scesa da 394.000 a 383.100 unita, con un calo del 2,8% dopo diversi anni di crescita. Il 47% dei veicoli venduti dalla Volkswagen sono SUV, un segmento in continua crescita. Con una quota di mercato del 19,1% in Germania, il gruppo, che produce 10 diversi marchi di automobili, rimane al vertice del mercato automobilistico.

Questo settore pilastro dell'economia tedesca ha vissuto un anno nero nel 2024, tra piani sociali e un calo delle vendite particolarmente marcato nel settore elettrico. Nel 2025 i produttori dovranno inoltre far fronte a sanzioni europee piu severe sulle soglie di inquinamento dei loro veicoli termici.