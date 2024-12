Volkswagen, il ceo Blume: «Situazione è grave, servono misure urgenti. Vanno abbassati i costi»

PER MARCA

L'amministratore delegato del Gruppo Volkswagen, Oliver Blume, ha difeso oggi l'intensificazione del programma di tagli al personale presso la sede dell'azienda nella città di Wolfsburg. «La situazione attuale è grave», ha detto Blume alla riunione del personale a porte chiuse presso lo stabilimento principale della più grande casa automobilistica europea. «Ecco perché sono necessarie misure urgenti per garantire il futuro della Volkswagen», ha aggiunto. La pressione competitiva aumenta, mentre la domanda diminuisce. «Inoltre, il nostro costo del lavoro in Germania è ormai troppo alto», ha detto Blume. Per quanto riguarda l'attuale conflitto salariale con il sindacato Ig Metall, il direttore ha affermato che i due sono «congiuntamente interessati a trovare una soluzione».

Pertanto, ha sottolineato, dobbiamo continuare a negoziare e lavorare insieme su soluzioni misurabili e, soprattutto, sostenibili. La controproposta di risparmio senza chiusura di stabilimenti presentata dall'Ig Metall è lungi dall'essere sufficiente. Potrebbe però essere un «punto di partenza», ha riconosciuto il capo della Volkswagen. «I nostri prodotti sono buoni, ora dobbiamo ridurre i costi, in tutti i settori», ha chiesto. «Possiamo produrre le migliori auto del mondo, ma non importa se non guadagniamo soldi da esse», ha spiegato. La Volkswagen vuole una riduzione salariale del 10% a causa della difficile situazione che sta attraversando il gruppo. Sono previste anche chiusure di fabbriche e licenziamenti. Lunedì prossimo proseguiranno le trattative salariali tra azienda e lavoratori. Lunedì scorso quasi 100.000 lavoratori dei vari stabilimenti dell'azienda hanno protestato contro i piani di riduzione dei costi con scioperi di due ore.