Volkswagen, in rampa di lancio ID.3 Neo e aggiornamenti in arrivo per la gamma ID

La famiglia elettrica di Volkswagen si prepara a evolversi con l'arrivo della nuova Volkswagen ID.3 Neo, erede della Volkswagen ID.3, che sarà presentata in anteprima mondiale a metà aprile. Il modello introdurrà una nuova generazione di software e funzioni digitali destinate progressivamente a tutta la gamma ID.

Tra le principali novità figurano il Travel Assist aggiornato con riconoscimento dei semafori e la funzione di guida One Pedal, che consente al veicolo di recuperare energia fino all'arresto completo. Gli aggiornamenti interessano anche Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.5 e Volkswagen ID.7, ora ordinabili con l'ultima generazione di software e con il nuovo sistema di infotainment Innovision.

Il sistema integra anche un app store che permette di scaricare applicazioni dedicate a intrattenimento, parcheggio, ricarica e altri servizi digitali. Tra le nuove funzionalità debutta anche la chiave digitale del veicolo, che consente l'accesso tramite smartphone o smartwatch, mentre la funzione Vehicle-to-Load permette di alimentare dispositivi esterni fino a 3,6 kW direttamente dalla batteria dell'auto. Novità anche per i modelli base di ID.4 e ID.5, che adottano un nuovo sistema di trazione da 140 kW (190 CV) abbinato a una batteria litio-ferro-fosfato da 58 kWh, soluzione che migliora l'efficienza e aumenta l'autonomia fino a 40 chilometri nel ciclo Wltp.