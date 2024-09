Volkswagen Italia: Christoph Aringer nominato nuovo Ceo. Prende il posto di Marcus Osegowitsch, che resta nel gruppo

Cambio al vertice di Volkswagen Group Italia: a partire da oggi, Christoph Aringer ricopre il ruolo di amministratore delegato, prendendo il posto di Marcus Osegowitsch che, dopo tre anni, si dedicherà a nuovi incarichi all’interno del Gruppo Volkswagen. Aringer "porterà avanti i successi di Volkswagen Group Italia e la guiderà con impegno e impulso, potendo contare sulla sua vasta esperienza a livello internazionale. Sono lieto di guidare Volkswagen Group Italia verso un futuro prospero insieme a lui”, ha affermato Hans Peter Schützinger, portavoce della dirigenza di Porsche Holding Salzburg, che dal primo luglio scorso ha assunto la governance di Volkswagen Group Italia.

Il plauso di Schützinger va anche a Osegowitsch, che "ha guidato Volkswagen Group Italia con grande efficacia, consolidandola profondamente e dando ulteriore slancio al modello di business. Al contempo, ha posto solide basi per la trasformazione futura delle attività di vendita in Italia". Volkswagen Group Italia "può vantare una solida posizione di mercato e una rete di concessionari altamente professionali; il nostro compito per il futuro è continuare a rafforzarci come team”, ha detto Aringer, che ha una carriera di oltre 35 anni nel settore automobilistico, durante i quali ha acquisito esperienza a livello internazionale presso Porsche Holding Salzburg e Škoda Auto.