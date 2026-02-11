Volkswagen, l'accelerazione ad elettroni: prodotti 5 mln di motori elettrici in tutto il mondo per veicoli Bev

Volkswagen ha annunciato di aver raggiunto il record di 5 milioni di motori elettrici prodotti in tutto il mondo per i veicoli Bev. «Un risultato collettivo degli stabilimenti di Gyor, Kassel, Tianjin e Zuffenhausen - spiega il gruppo tedesco - che sottolinea le capacita prestazionali delle sinergie tecnologiche e produttive, nonche l'espansione costante della mobilita elettrica nei diversi Brand e regioni». Nel 2025 soltanto lo stabilimento di Kassel ha aumentato la produzione di motori elettrici di circa il 24% rispetto all'anno precedente, superando le 850.000 unita.

Il motore elettrico piu diffuso attualmente all'interno del gruppo e l'APP550, utilizzato ad esempio nella famiglia Volkswagen ID., nonche nella Skoda Enyaq e nella Cupra Tavascan. Questo sistema di propulsione sta alzando gli standard in termini di efficienza, dinamica di guida e acustica all'interno del segmento di volume nel Gruppo Volkswagen. Pur avendo le stesse dimensioni del modello precedente, consuma circa il 20% di energia in meno, ma aumenta la coppia e la potenza rispettivamente di circa il 75% e il 40%: un netto miglioramento in termini di autonomia, accelerazione e livello di rumorosita. Nella produzione in serie, l'APP550 eroga fino a 240 kW e fino a 560 Nm. Il sistema combinato di raffreddamento ad olio e ad acqua ottimizza il controllo della temperatura senza richiedere una pompa aggiuntiva. Il successo dell'APP550 conferma che il gruppo Volkswagen mantiene i piu elevati standard di qualita nello sviluppo e nella produzione di veicoli in tutto il mondo.

«La produzione di 5 milioni di motori elettrici e un traguardo che sottolinea la leadership del gruppo Volkswagen sia nel segmento dei motori a combustione che in quello Bev - commenta Thomas Schmall, membro del Cda del gruppo Volkswagen e responsabile per la Tecnologia -. La nostra rete globale di sviluppo e produzione ci consente di padroneggiare tutti gli aspetti della trasmissione elettrica, accelerare l'innovazione e garantire una qualita eccezionale. Sviluppando internamente il nostro primo inverter a impulsi, stiamo acquisendo ulteriori competenze e abbiamo il controllo sul 'cervello' che gestisce l'unita di trasmissione elettrica. Questo non solo garantisce prestazioni elevate per i nostri clienti, ma rafforza anche la sovranita tecnologica del gruppo Volkswagen».