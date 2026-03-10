Volkswagen lancerà 30 nuovi modelli in Cina entro il 2027. Blume: «La campagna di prodotti più vasta della nostra storia»

Volkswagen lancerà 30 nuovi modelli in Cina entro il 2027 con i propri partner locali. Lo afferma l'amministratore delegato Oliver Blume che ha annunciato per il Celeste Impero «la campagna di prodotti più vasta della nostra storia». «Trasferiremo questa esperienza in altre regioni del mondo - spiega - stiamo costruendo il primo chip di intelligenza artificiale e abbiamo avviato la produzione di unfied cell», la piattaforma di celle batteria sviluppata tramite la controllata PowerCo. I ricavi da vendite di auto del gruppo nel 2025 sono stati realizzati per il 44% in Europa, esclusa la Germania, che da sola vale il 20%. Il 19% viene dal Nord America, il 6% dal Sud America e il 12% da Asia e Pacifico. Proprio l'Europa e il Sud America «hanno compensato - secondo il calo registrato negli Usa e in Cina». «Sappiamo dove vogliamo andare - conclude - vogliamo arrivarci e abbiamo la forza per farlo».