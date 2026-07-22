Volkswagen lancerà l'auto a guida autonoma in Cina nel 2027. Intensificata collaborazione con Horizon Robotics

Volkswagen intende recuperare terreno in Cina nel settore della guida autonoma. Il gruppo ha annunciato che il prossimo anno saranno immesse sul mercato le prime auto in grado, in determinate condizioni, di assumere completamente il controllo del volante. Le consegne di tali veicoli con funzionalità di livello 3 dovrebbero quindi iniziare nella seconda metà del 2027. A tal fine, Volkswagen sta ora rafforzando la collaborazione con il proprio partner Horizon Robotics. In questo modo, la joint venture Carizon, fondata nel 2022, avrà accesso al modello di intelligenza artificiale di Horizon Robotics.