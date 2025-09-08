Volkswagen lancia la sfida ai brand cinesi: 4 nuove utilitarie elettriche entro il 2026 e punta al 20% del mercato in Europa

Volkswagen lancia la sfida ai costruttori cinesi presentando una nuova gamma di modelli di auto elettriche di piccole dimensioni che verranno progressivamente messe sul mercato nel corso del prossimo anno. Al Salone internazionale dell'auto di Monaco di Baviera il gruppo di Wolfsburg ha presentato l'"Electric Urban Car Family", famiglia di elettriche del segmento utilitarie e compatte composta da quattro modelli con marchi Volkswagen (2 modelli), Cupra e Skoda e prezzo di partenza di circa 25mila euro.

Con questa famiglia di veicoli, riporta una nota, il gruppo punta a raggiungere nel medio termine una quota di mercato di circa il 20% nel segmento delle auto elettriche di piccole dimensioni sul mercato europeo: "Questo corrisponde a diverse centinaia di migliaia di veicoli all'anno". Ad agosto il gruppo Volkswagen ha raggiunto i 3,5 milioni di veicoli elettrici consegnati, di cui oltre 2,5 milioni basati sulla piattaforma Meb, ha detto il ceo Oliver Blume sottolineando che il lancio dei nuovi modelli apre "una fase nuova" nel segno della "accessibilità" e del "progresso".