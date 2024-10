Volkswagen, multa di 5,4 mln e risarcimenti per 21,5 mln di sterline in GB. Società di servizi finanziari non ha agito correttamente

Volkswagen Financial Services, società del gruppo automobilistico tedesco specializzata in finanziamenti, è stata multata nel Regno Unito per 5,4 milioni di sterline (6,5 milioni di euro) per «non aver trattato equamente i propri clienti in difficoltà finanziarie». Inoltre, la società ha «accettato di pagare più di 21,5 milioni di sterline (25,8 milioni di euro) a titolo di risarcimento a circa 110.000 clienti che hanno subito danni a causa delle sue inadempienze», ha specificato in una nota la Fca, l'autorità britannica che vigila sui mercati finanziari.

La Fca, che da quattro anni monitora il modo in cui banche e istituti finanziari trattano i propri clienti in difficoltà, ha già imposto multe a diversi istituti britannici, tra cui Hsbc, Barclays e Lloyds. Gli atti contestati alla società del gruppo Volkswagen, in violazione della normativa, si sono verificati tra il 1 gennaio 2017 e il 31 luglio 2023. «In alcuni casi, Volkswagen Finance ha sequestrato auto a clienti vulnerabili senza considerare altre opzioni», sottolinea la Fca. «Per molti, l'auto non è un lusso, ma una necessità per il lavoro o la vita familiare. Volkswagen Finance ha peggiorato situazioni personali difficili. È giusto che risarcisca coloro che hanno sofferto», ha affermato Therese Chambers, funzionaria di Fca.

«Ci scusiamo per qualsiasi danno causato», ha indicato Volkswagen Financial Services. «Riconosciamo i nostri errori in questi casi e abbiamo apportato modifiche significative negli ultimi anni per garantire di continuare a fornire un livello di servizio adeguato», ha aggiunto la società. Secondo la Fca, la sanzione avrebbe potuto essere più alta ma è stata ridotta del 30% perché il gruppo «ha accettato di risolvere» i problemi individuati.