Volkswagen, nei 9 mesi vendite in calo del 9% a 6,01 milioni. Crescono in Europa (+5%) ma calano in Cina (-30%)

Volkswagen chiude i primi 9 mesi dell'anno con vendite in calo del 9% a 6,01 milioni di veicoli. Crollano le vendite in Cina (-30,2% a 1,38 milioni di auto), salgono invece l'Europa Centro-Orientale (+5,3% a 427.600 unità) e il Sud America (+4,3% a 502.500 veicoli). Le auto a batteria sono scese del 5% a 678.700 unità, con l'Europa in controtendenza. Nel 3/o trimestre le vendite di auto elettriche sono infatti salite del 20%, con una quota di mercato in rialzo dal 18 al 20%. In crescita del 60% gli ordini europei i auto elettriche trimestrali.

Non è andata altrettanto bene in Cina, dove le vendite di auto a batteria sono scese del 78%. «In un ambiente di mercato che continua a essere sfidante - commenta il consigliere responsabile delle vendite Martin Sander - il gruppo Volkswagen è riuscito a mantenere stabili le vendite al di fuori della Cina, registrando una crescita in Europa e in Sud America». «Nel nostro mercato domestico - aggiunge - assistiamo a un'accelerazione significativa delle vendite di veicoli elettrici, a causa principalmente dell'aumento dei costi del carburante e della maggior offerta di modelli base».

Tra questi il manager indica «la famiglia di veicoli elettrici urbani, per i quali abbiamo totalizzato 150mila ordini subito dopo il lancio». «Un successo tremendo - commenta - che indica come questi 4 veicoli abbiano interpretato alla perfezione lo spirito dei tempi». Resta la «grande sfida» del mercato cinese, dove, secondo il manager, «rispetto all'analogo trimestre del 2025 abbiamo consegnato il 30% in più di auto elettriche».