Volkswagen, nel 2024 vendite e ricavi del brand (senza la Cina) in leggera crescita. Slitta al 2029 obiettivo di redditività al 6,5%

Slitta al 2029 la scadenza che la casa automobilistica tedesca Volkswagen ha fissato per raggiungere l«obiettivo di un ritorno sulle vendite del 6,5%, originariamente fissato per il 2026. Lo ha comunicato il direttore finanziario David Powels, che ha presentato i risultati finanziari del marchio per il 2024. «L'obiettivo rimane in vigore», ha affermato Powels, aggiungendo che l'azienda è fiduciosa di poter soddisfare questa previsione rivista. Powels ha attribuito il ritardo a un contesto di mercato significativamente più difficile, con vendite in calo, maggiore concorrenza, in particolare in Cina, e mutevoli condizioni di mercato negli Stati Uniti.

Tuttavia, con le misure concordate con i sindacati appena prima di Natale, VW Passenger Cars ha ora una solida base per il futuro e l'attuazione del piano è in corso, ha affermato. A dicembre, Volkswagen e il sindacato hanno raggiunto un accordo su un programma di ristrutturazione per il marchio principale in difficoltà. Come parte del piano, entro il 2030 saranno tagliati 35.000 posti di lavoro in Germania, circa uno su quattro. In cambio, l'azienda si è impegnata a evitare chiusure di stabilimenti e licenziamenti obbligatori. L'anno scorso, il ritorno operativo sulle vendite del marchio principale è stato solo del 2,9%, un calo significativo rispetto al 4,1% raggiunto nel 2023. Mentre le vendite e i ricavi al di fuori della Cina hanno registrato una leggera crescita, l'utile operativo è sceso di oltre il 25%, da 3,5 miliardi a 2,6 miliardi di euro.