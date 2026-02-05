Volkswagen, nel 2025 spodesta Tesla per vendite di auto elettriche in Europa. Con 247.900 immatricolazioni di veicoli Bev

Nel 2025 il marchio Volkswagen è salito al primo posto per vendite di veicoli elettrici in Europa, superando il predominio di Tesla in questo settore e determinando un cambiamento significativo nell'industria automobilistica. In dettaglio, Volkswagen ha raggiunto 247.900 immatricolazioni di modelli elettrici in Europa nel 2025, con un aumento annuo del 49,1%, grazie principalmente alle 93.800 unità elettriche vendute in Germania, pari a +60,7%.La gamma ID si è dimostrata vincente anche sul mercato tedesco, in particolare con la ID.7, che ha ricevuto un totale di 76.600 ordini in Europa, incrementando del 133% i dati del 2024 per questo modello, di cui poco più della metà venduti in Germania (35.000 unità, +132%).

Nel frattempo, Tesla ha visto le sue vendite in Europa diminuire di quasi un terzo (-26,9%) lo scorso anno, totalizzando 238.656 unità tra gennaio e dicembre 2025. Di queste, 150.504 unità sono state consegnate nell'Unione Europea, dove le vendite del brand guidato da Elon Musk sono diminuite addirittura del 37,9%. Il calo di Tesla peraltro è frutto di una gamma anziana e poco ampia, anche se uno dei suoi modelli continua a essere il più popolare tra i clienti di veicoli elettrici in Europa. La Tesla Model Y infatti ha mantenuto il titolo di auto elettrica più venduta nel 2025, con 151.331 unità consegnate anche se il dato rappresenta un calo del 28% rispetto alle 210.265 unità vendute nel 2024. Da parte sua, Bmw ha concluso il suo anno migliore di sempre per le vendite di veicoli elettrici, raggiungendo le 200.000 consegne di Bev, pari a un aumento di quasi il 20% sull'anno precedente.

Al quarto posto, Skoda ha sorpreso nel mercato dei veicoli elettrici, chiudendo l'anno con 174.900 modelli venduti, più che raddoppiando (+119,8%) le 80.000 unità vendute nel 2014. Infine, al quinto posto di questa classifica si attesta un'altra casa automobilistica tedesca, Audi, che nel 2025 ha venduto 153.600 veicoli elettrici, il 50% in più rispetto all'anno precedente, grazie alle performance dei modelli Q4 e-tron (61.579), Q6 e-tron (56.972) e A6 e-tron (31.777), tutti e tre lanciati nel 2025.