Volkswagen, operativa la nuova piattaforma per la Cina. Costi ridotti fino al 50%, è stata ultimata in “soli” 18 mesi

La Volkswagen annuncia di aver ultimato, «in soli 18 mesi», la piattaforma per la produzione di veicoli per il mercato cinese, elemento decisivo della strategia «in Cina per la Cina», che dovrebbe assicurare all'azienda tedesca di recuperare quote di mercato nel paese asiatico.

Già quest'anno Volkswagen intende presentare quattro nuovi modelli che usciranno dalla nuova piattaforma Cea (China Electronic Architecture), che il Ceo di Volkswagen Oliver Blume ha definito una «pietra miliare» della strategia di Vw. Ralf Brandstaetter, che per Volkswagen è l'ideatore e il realizzatore della strategia cinese, ritiene che la Cea permette «di introdurre sul mercato innovazioni basate su software a costi competitivi e con elevata rapidità, sia per i veicoli elettrici che per i modelli ibridi e a combustione interna». Secondo Vw, il nuovo processo di sviluppo riduce i cicli di sviluppo complessivi dei veicoli fino al 30%, i costi di sviluppo dei nuovi modelli vengono ridotti fino al 50%. Secondo il comunicato dell'azienda con appena diciotto mesi è lo sviluppo più rapido di un'architettura elettronica nel gruppo. Il primo veicolo che uscirà dalla nuova piattaforma è la Vw Id.Unyx07.