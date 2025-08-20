Volkswagen, la piccola elettrica ID.Every1 sarà prodotta in Portogallo. Inizio previsto per la metà del 2027

Il governo portoghese e la Volkswagen hanno firmato un accordo per la produzione della nuova auto elettrica ID.Every1 presso la fabbrica Autoeuropa di Palmela, nel distretto di Setúbal. Lo stabilimento portoghese ha presentato un piano di investimenti per la decarbonizzazione e l'efficienza del valore di 300 milioni ed è stato scelto dalla casa madre tedesca per produrre la futura «auto elettrica del popolo», un veicolo a quattro posti completamente elettrico con un prezzo base di 20.000 euro. In cambio il governo di Lisbona si è detto disponibile a concedere allo stabilimento di Palmela un sostegno di circa 30 milioni di euro provenienti da fondi europei.

L'inizio della produzione di 'ID.Every1' è previsto per la metà del 2027, ma nel frattempo Autoeuropa avrà una sorta di modello di transizione, la versione ibrida dell'attuale T-Roc, che attualmente la fabbrica di Palmela assembla in esclusiva mondiale con motore a combustione interna. Il nuovo 'ID.Every1' è «un modello sviluppato e prodotto in Europa» che «renderà la mobilità elettrica più accessibile e sostenibile», ha dichiarato l'amministratore delegato di Volkswagen Autoeuropa, Thomas Engel Gunther, durante la cerimonia a cui erano presenti anche Marcelo Rebelo de Sousa, presidente della Repubblica portoghese, e Manuel Castro Almeida, ministro delle Attività economiche. Con un fatturato di circa 3,8 miliardi di euro all'anno e oltre 4800 dipendenti, Volkswagen Autoeuropa rappresenta il 4% delle esportazioni nazionali e circa l'1,3% del Pil portoghese.