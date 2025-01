Volkswagen potrebbe “far usare” le proprie fabbriche europee ai produttori di Ev cinesi

Volkswagen sta esplorando la possibilità di condividere le sue linee di produzione in eccesso in Europa con i produttori cinesi di veicoli elettrici, poiché l’azienda deve affrontare un calo della domanda e una maggiore concorrenza, ha riferito il Financial Times. Questa mossa strategica potrebbe coinvolgere le Case automobilistiche cinesi che prendono il controllo delle linee di produzione inattive, in particolare in Germania, dove Volkswagen ha recentemente accettato di ridurre la capacità produttiva per evitare la chiusura degli impianti.

Il Ceo di Audi, Gernot Döllner, ha detto: “Sicuramente, è pensabile. Una tale mossa abbasserebbe la barriera d’ingresso di questi concorrenti. Credo nel libero scambio”. Audi ha già stabilito una partnership con SAIC, il produttore di MG, per produrre veicoli elettrici in Cina. Come riporta il sito interautonews.com, Döllner ha suggerito che collaborazioni simili potrebbero essere replicate in Europa, consentendo ai marchi cinesi di espandere la loro presenza nella regione.