Volkswagen, nel primo trimestre consegne a 2,13 mln (+1,4%), male la Cina -7,1%. Volano elettriche in Europa e Nord America

Il Gruppo Volkswagen, secondo produttore mondiale dopo Toyota, ha consegnato 2,13 milioni di veicoli in tutto il mondo da gennaio a marzo, con un leggero incremento dell'1,4% su base annua. Le vendite di auto del gruppo Volkswagen, secondo i dati diffusi in un comunicato stampa, hanno tuttavia continuato a diminuire in Cina nel primo trimestre del 2025, sebbene la casa automobilistica sia riuscita a registrare risultati globali positivi grazie all'Europa e alle Americhe.

In Cina, il mercato più grande della Volkswagen (che comprende dieci marchi tra cui VW, Audi, Porsche, Seat e Skoda), il gruppo ha venduto 644.100 veicoli, con un calo del 7,1% rispetto all'anno precedente, a causa della "forte concorrenza", secondo il comunicato stampa. La flessione è particolarmente marcata nel segmento elettrico, con un calo del 37% a 25.900 unità, in un mercato dominato dal leader cinese BYD. Sempre nel segmento elettrico, ha più che raddoppiato le vendite in Europa (158.100 veicoli, con un incremento annuo del 113%), trainata in particolare dai modelli ID del marchio VW, e della metà negli Stati Uniti (19.900 veicoli, +51%). "Nel complesso, i guadagni in Nord e Sud America e in Europa hanno più che compensato il calo previsto in Cina", ha affermato nella nota Marco Schubert, membro del consiglio di amministrazione della Volkswagen.