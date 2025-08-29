Volkswagen, la produzione dei futuri veicoli basati sull'IA. Per far ciò estende accordo con Amazon Web Services
Porsche, ristretta ormai a due candidati la successione di Oliver Blume per la poltrona di ceo
Volkswagen T-Roc, ecco la seconda generazione. Il Suv tuttofare che dal 2017 ha venduto oltre due milioni di unità
Il Gruppo Volkswagen si sta preparando la sua produzione di futuri veicoli basati sull'IA e per questo motivo ha esteso per altri 5 anni l'esistente collaborazione con Amazon Web Services (AWS) nell'ambito della Digital Production Platform (DPP). Grazie al Factory Cloud di Volkswagen la DPP - sviluppata assieme ad Amazon - consente un collegamento digitale chiave per l'acquisizione degli ordini, la logistica e la produzione, così da contribuire a flussi di dati senza interruzioni lungo l'intera catena di processo.
Inoltre, la DPP consente a Volkswagen di implementare nuovi sistemi IT come soluzioni standardizzate in tutti i suoi stabilimenti. Sono 43 i siti in Europa, Nord e Sud America sono già collegati alla DPP. In totale, il Gruppo Volkswagen gestisce 114 stabilimenti di produzione in tutto il mondo. «La nostra ambizione è diventare motore della tecnologia automobilistica globale - ha affermato Hauke Stars, membro del consiglio di amministrazione per l'IT del Gruppo Volkswagen -. Per raggiungere questo obiettivo, stiamo costantemente digitalizzando e connettendo tutte le aree della nostra azienda».
«Vogliamo portare prodotti e tecnologie ai nostri clienti ancora più velocemente. La Digital Production Platform (DPP) gioca un ruolo chiave in questo: è il sistema nervoso digitale dei nostri stabilimenti e la chiave per un futuro di produzione basato sull'IA». Ne è un esempio la soluzione digitale denominata Guided Vehicle Completion che aiuta a ottimizzare il coordinamento di processi complessi nell'assemblaggio dei veicoli ed è già in uso in 13 stabilimenti di Volkswagen, di Audi e di Volkswagen Veicoli Commerciali. E sono proprio l'elevata disponibilità e scalabilità di Amazon Web Services, si legge nella nota, a consentire a Volkswagen di ospitare questi sistemi critici per la produzione nel Cloud e di ridurre il rischio di fermi linea.