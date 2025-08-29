Volkswagen, la produzione dei futuri veicoli basati sull'IA. Per far ciò estende accordo con Amazon Web Services

Il Gruppo Volkswagen si sta preparando la sua produzione di futuri veicoli basati sull'IA e per questo motivo ha esteso per altri 5 anni l'esistente collaborazione con Amazon Web Services (AWS) nell'ambito della Digital Production Platform (DPP). Grazie al Factory Cloud di Volkswagen la DPP - sviluppata assieme ad Amazon - consente un collegamento digitale chiave per l'acquisizione degli ordini, la logistica e la produzione, così da contribuire a flussi di dati senza interruzioni lungo l'intera catena di processo.

Inoltre, la DPP consente a Volkswagen di implementare nuovi sistemi IT come soluzioni standardizzate in tutti i suoi stabilimenti. Sono 43 i siti in Europa, Nord e Sud America sono già collegati alla DPP. In totale, il Gruppo Volkswagen gestisce 114 stabilimenti di produzione in tutto il mondo. «La nostra ambizione è diventare motore della tecnologia automobilistica globale - ha affermato Hauke Stars, membro del consiglio di amministrazione per l'IT del Gruppo Volkswagen -. Per raggiungere questo obiettivo, stiamo costantemente digitalizzando e connettendo tutte le aree della nostra azienda».

«Vogliamo portare prodotti e tecnologie ai nostri clienti ancora più velocemente. La Digital Production Platform (DPP) gioca un ruolo chiave in questo: è il sistema nervoso digitale dei nostri stabilimenti e la chiave per un futuro di produzione basato sull'IA». Ne è un esempio la soluzione digitale denominata Guided Vehicle Completion che aiuta a ottimizzare il coordinamento di processi complessi nell'assemblaggio dei veicoli ed è già in uso in 13 stabilimenti di Volkswagen, di Audi e di Volkswagen Veicoli Commerciali. E sono proprio l'elevata disponibilità e scalabilità di Amazon Web Services, si legge nella nota, a consentire a Volkswagen di ospitare questi sistemi critici per la produzione nel Cloud e di ridurre il rischio di fermi linea.