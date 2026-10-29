Volkswagen: punta a esportare 300mila veicoli dalla Cina entro il 2030. Esporterà anche tecnologie sviluppate a Hefei

Il colosso automobilistico tedesco Volkswagen ha dichiarato di puntare a esportare, entro il 2030, almeno 300.000 veicoli prodotti in Cina ogni anno, oltre alle tecnologie che sta sviluppando nel Paese. Il principale costruttore automobilistico europeo si trova ad affrontare una crisi profonda, causata dalla concorrenza cinese, dalla debole domanda nei mercati chiave e da una transizione verso l'elettrico piuttosto complessa; per questo motivo, l'azienda ha avviato un imponente piano di tagli al personale.

«Puntiamo a esportare almeno 300.000 auto all'anno entro il 2030, ma la nostra ambizione va oltre la semplice esportazione di veicoli», ha affermato Ralf Brandstatter, responsabile delle attività di Volkswagen in Cina, durante una visita a Hefei, nella Cina orientale, dove l'azienda dispone di un importante centro di ricerca e sviluppo. Volkswagen ha reso noto che, per la prima volta, esporterà anche tecnologie sviluppate a Hefei verso altre aree dell'Asia, il Medio Oriente e il Sud America; per il momento, l'Europa resta esclusa.

Tra queste rientra l'architettura elettronica dei veicoli, messa a punto con il contributo dell'azienda cinese Xpeng. È inclusa anche la piattaforma, insieme al sistema di assistenza alla guida, realizzati in collaborazione con l'azienda cinese Horizon Robotics. L'azienda tedesca confida che tali innovazioni possano aiutarla a superare la forte concorrenza e la crescita stagnante, sia in Cina che in altri mercati.