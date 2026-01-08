Volkswagen e Qualcomm annunciano a Las Vegas cooperazione per i semiconduttori dal 2027

Il Gruppo Volkswagen e Qualcomm Technologies, Inc. hanno annunciato oggi una lettera di intenti per una collaborazione a lungo termine, è la stessa casa automobilistica tedesca a renderlo noto a margine del Consumer Electronics Show di Las Vegas. A partire dal 2027 Qualcomm fornirà alle prossime auto elettriche del gruppo, frutto della joint venture con Rivian, i cosiddetti System-on-Chips (SoC): si tratta di semiconduttori che consentono potenti funzioni di infotainment e connettività per il collegamento in rete delle auto. La base è costituita dalla piattaforma «Snapdragon» sviluppata da Qualcomm. «Con questa cooperazione, ci assicuriamo un accesso a lungo termine ai semiconduttori necessari a tal fine.

Qualcomm è uno dei fornitori leader a livello mondiale nel settore dei semiconduttori per il settore automobilistico», lo ha affermato Karsten Schnake, responsabiule per le forniture di Volkswagen. In particolare, tutte le future auto elettriche dei marchi del Gruppo Volkswagen nell'emisfero occidentale basate sulla piattaforma Ssp (Scalable Systems Platform) saranno equipaggiate con questo sistema. Secondo il quotidiano economico tedesco Handelsblatt Volkswagen e altre case automobilistiche trattano direttamente con i produttori di chip della Silicon Valley: la strategia alla base di questa scelta è che le case automobilistiche vogliono avere accesso diretto alla tecnologia per mantenere il controllo sulle automobili. Né Volkswagen né Qualcomm hanno voluto rilasciare dichiarazioni sul volume e sull'entità finanziaria della partnership.