Volkswagen, ricavi trimestre +24% a 70,7 mld, utile cala a 2,1 mld. utile operativo +64% ma sotto le attese, taglia stime su consegne

WOLFSBURG - Volkswagen in retromarcia alla borsa di Francoforte, dopo la flessione dell’utile netto nel terzo trimestre, superiore alle attese e la revisione al ribasso delle consegne nel 2022. Il titolo del primo gruppo automobilistico mondiale nella mattinata registra una flessione del 2,6% a 127,34 euro, mentre l’indice Dax arretra dello 0,4%. Il gruppo Volkswagen ha registrato nel trimestre a settembre un risultato netto di 2,1 miliardi di euro, in calo del 26,5% rispetto allo stesso periodo del 2021, per effetto di svalutazioni legate alla sospensione dell’attività del gruppo in Russia e ai costi legati alla quotazione di Porsche per un importo complessivo di 1,6 miliardi di euro. Ha pesato anche la svalutazione per 1,9 miliardi di euro in seguito al ritiro del gruppo dall’investimento in Argo Ai, una start-up sulla guida autonoma che il gruppo tedesco deteneva assieme a Ford Motor.

L’utile operativo del gruppo VW ammonta per altro a 4,3 miliardi, in crescita del 64,5% dai 2,6 miliardi del terzo trimestre 2021. Il fatturato è salito del 24% a 70,7 miliardi. A spingere la crescita dei ricavi sono stati in particolare il settore ‘Premium’ che comprende i marchi Audi, Lamborghini, Bentley e Ducati e la Porsche, di recente quotata in Borsa con grande successo, ha sottolineato il cfo Arno Antlitz. Le vendite in Europa ‘sono rimaste a livelli elevatì ed è continuata l’espansione sul mercato del Nord America, ma il gruppo ha tratto vantaggio soprattutto dal boom delle vendite in Cina, dopo un periodo difficile. ‘La ripresa del gruppo in Cina accelera con un aumento del 26% delle consegne nel terzo trimestre e del 33% a settembrè, sottolinea una nota. Nel Paese, che è il suo principale mercato, inoltre il gruppo VW ha più raddoppiato le consegne di veicoli elettrici nei primi nove mesi a. Quanto alle prospettive, Vw indica di prevedere per il 2022 consegne ‘simili ai livelli dello scorso anno a causa delle continue difficoltà nella catena degli approvvigionamentì, mentre a luglio, in occasione dei conti semestrali, aveva anticipato un aumento del 5-10%.

Confermate le attese di incremento del fatturato dell’8-13% a livello di gruppo e del 5-10% per la divisione autovetture e di un margine operativo nella parte alta della gamma compresa tra il 7% e l’8,5%. Secondo gli analisti di Stifel, le vendite di VW nel trimestre sono in linea con le aspettative, mentre l’Ebit ante elementi straordinari è inferiore dell’8% e riflette un onere superiore a quanto precedentemente ipotizzato in relazione alle svalutazioni causate dalla guerra in Ucraina. Con 3,3 miliardi di euro, il flusso di cassa libero è stato del 7% inferiore alle aspettative.