Volkswagen riconverte sito in Germania per industria bellica. Osnabrück dedicato alla difesa erea

Il Gruppo Volkswagen «ha raggiunto un accordo con lo Stato della Bassa Sassonia e Aurelius Capital in merito alla possibile cessione della Volkswagen Osnabruck GmbH». Lo comunica una nota della società. Spiegando che «l'obiettivo dell'operazione e garantire la sopravvivenza a lungo termine dello stabilimento». Il piano prevede «che Aurelius, in qualita di azionista di maggioranza, rilevi la Volkswagen Osnabruck GmbH insieme allo Stato della Bassa Sassonia. Aurelius e lo Stato della Bassa Sassonia intendono trasformare il sito, nei prossimi anni, in un centro di competenza per soluzioni nel campo della sicurezza e della difesa».

Volkswagen prosegue: «Come primo progetto di riferimento, Aurelius e lo Stato della Bassa Sassonia prevedono di collaborare con Rafael Advanced Defense Systems. Questi piani prevedono la potenziale produzione di sistemi e componenti per sistemi di difesa aerea destinati alla Germania e all'Europa. Mentre Rafael apporterebbe le proprie competenze tecnologiche e la sua pluriennale esperienza nel campo dei moderni sistemi di difesa aerea, la forza lavoro di Osnabruck svolgerebbe un ruolo centrale nell'avvio delle attivita produttive e nell'industrializzazione della produzione. La collaborazione mira inoltre a spianare la strada a ulteriori partnership e progetti sotto l'egida della nuova societa».

«Nel 2024 Volkswagen ha deciso di cessare gradualmente la produzione di veicoli presso lo stabilimento di Osnabruck entro l'estate del 2027 - si legge ancora nella nota della societa tedesca -. L'azienda sosterra la transizione verso la nuova struttura societaria e mettera a disposizione del processo la propria esperienza industriale, le competenze in materia di sviluppo e industrializzazione, nonche le infrastrutture esistenti. Da 125 anni, lo stabilimento di Osnabruck e sinonimo di competenza industriale, flessibilita e capacita di realizzare soluzioni speciali. Basandosi su questi punti di forza, Osnabruck si trasformera gradualmente da centro di competenza per la produzione in piccole serie e veicoli speciali a centro di competenza per soluzioni di sicurezza e difesa. Le strutture produttive esistenti, l'elevato livello di qualificazione dei dipendenti e la pluriennale esperienza in materia di produzione, qualita e industrializzazione costituiscono le basi necessarie per questo sviluppo.

L'obiettivo è quello di entrare in un settore strategico per il futuro, garantendo al contempo la creazione di valore industriale e l'occupazione qualificata a lungo termine. Lo sviluppo dovrebbe procedere passo dopo passo ed essere orientato verso progetti e partnership specifici». Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen: «Volkswagen si assume la propria responsabilita nei confronti di Osnabruck. Con l'accordo odierno, stiamo compiendo un passo importante verso l'apertura di un nuovo futuro industriale per lo stabilimento. I dipendenti di Osnabruck hanno dimostrato piu volte quanta competenza, flessibilita e impegno questo stabilimento abbia da offrire. Lo stabilimento potra fare affidamento su questi punti di forza anche in futuro».