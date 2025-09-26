Volkswagen riduce produzione in varie fabbriche in Germania a causa della bassa domanda

Volkswagen ridurrà la produzione in diversi suoi stabilimenti in Germania a causa della bassa domanda: lo ha confermato alla dpa il gruppo automobilistico europeo. Negli stabilimenti di Zwickau e Dresda, la produzione sarà interrotta per una settimana a partire dal 6 ottobre. Secondo la «Frankfurter Allgemeine Zeitung», sono previste chiusure anche a Emden, ancora in fase di negoziazione con il consiglio di fabbrica.

La decisione potrebbe essere presa la prossima settimana. Sono già stati decisi tagli alla produzione nello stabilimento Volkswagen di Osnabruck: ci sarà almeno un giorno di chiusura a settimana fino alla fine dell'anno, ha confermato l'azienda. Seguirà una settimana di pausa a ottobre. «Volkswagen sta adattando il programma di produzione nei suoi stabilimenti all'attuale domanda di modelli lì prodotti», ha dichiarato un portavoce del gruppo a Wolfsburg. «In alcuni stabilimenti, questo porterà alla cancellazione di turni nelle prossime settimane." Il motivo principale è la bassa domanda di auto elettriche, prodotte a Zwickau ed Emden.

Osnabrück sta soffrendo per le basse vendite delle cabriolet prodotte in loco. Al contrario, presso lo stabilimento principale di Wolfsburg continueranno a essere effettuati turni straordinari, quasi ogni fine settimana fino a Natale, ha aggiunto il portavoce. Il motivo è l'elevata domanda di modelli Golf, Tiguan e Tayron con motore a combustione interna, prodotti nello storico impianto della casa.