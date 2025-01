Volkswagen riunisce servizi ricarica e rifornimento in una nuova società. Elli Mobility sarà operativa da marzo

Il Gruppo Volkswagen consolida i propri servizi di ricarica e rifornimento tramite la fusione di Logpay Transport Services GmbH, società di Volkswagen Financial Services AG, con le divisioni di Volkswagen Group Charging GmbH (Elli) che si occupano dei servizi di mobilità. Questa unione strategica getta le basi per una crescita futura, con un'offerta di servizi di mobilità senza soluzione di continuità e una gamma ampliata di soluzioni per i clienti privati e le flotte nella transizione verso la mobilità elettrica. Elli Mobility GmbH sarà interamente controllata da Elli e dovrebbe essere operativa a partire da marzo 2025.

«Unendo le forze potremo creare un'offerta ancora più solida e competitiva, che ci posizionerà come uno dei principali fornitori di mobilità in Europa. Copriremo sia le esigenze degli e-driver, sia la crescente richiesta da parte di privati e aziende che utilizzano anche veicoli con motore a combustione» ha dichiarato Giovanni Palazzo, ceo di Elli. «Con la fusione di Logpay Transport e dei servizi di Elli per la mobilità e le flotte, - ha aggiunto Anthony Bandmann, cso di Volkswagen Financial Services AG - uniamo ciò che naturalmente è affine.

In questo modo si rafforza un'area di business importante, quella delle carte per la ricarica e le carte carburante, all'interno del Gruppo Volkswagen, riducendo le ridondanze, e in futuro ci permetterà di offrire i servizi ai nostri clienti da un'unica fonte». Elli Mobility rappresenta l'impegno del Gruppo Volkswagen nel guidare la transizione verso la mobilità sostenibile, rispondendo alle diverse necessità del mercato. La nuova società riunisce il meglio dei due mondi, combinando l'esperienza di Logpay nell'ambito dei servizi relativi alle carte carburante e a quelle di ricarica con le soluzioni avanzate di Elli per la mobilità elettrica. In un'ottica di passaggio alla mobilità elettrica, questa integrazione consente al Gruppo Volkswagen di offrire ai clienti servizi intelligenti di ricarica e rifornimento sia per le flotte 100% elettriche, sia per quelle miste (con veicoli a combustione, elettrici e ibridi). Questo sistema consentirà una maggiore operatività, con un unico partner contrattuale per tutti i servizi di ricarica, rifornimento e lavaggio, l'accesso a soluzioni complete, tra cui ricarica domestica, ricarica sul posto di lavoro e servizi digitali per il rifornimento e il lavaggio con una copertura dei servizi in tutta Europa. La nuova società sarà guidata da Joschi Jennermann (ceo) e Sebastian Steffen (cfo).