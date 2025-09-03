Volkswagen, si chiamerà ID. Polo la compatta EV. Sarà il primo modello 2026 della nuova gamma elettrica

Sara l'ID. Polo il primo modello della nuova gamma ID completamente elettrica che Volkswagen lancera nel 2026. La concept car da cui deriva e conosciuta come ID. 2all. «Stiamo portando anche uno dei nostri marchi piu forti, GTI, nel mondo elettrico. Accadra nel 2026 quando lanceremo la ID. Polo GTI, versione di serie del prototipo ID. GTI Concept. Offrira una dinamica eccezionale e un grande piacere di guida» ha annunciato Martin Sander, membro del Cda per Vendite, marketing e post-vendita: La ID. Polo e la ID. Polo GTI, ancora ricoperte da una camuffatura mimetica, faranno la loro prima apparizione pubblica a livello mondiale all'Iaa Mobility di Monaco di Baviera (8-14 settembre). Il 7 settembre Volkswagen svelerà in anteprima mondiale la concept car di un Suv compatto elettrico, la nuova ID. Cross Concept. La versione di serie di questa concept car, la ID. Cross, sara lanciata alla fine del 2026 come 'sorella' a trazione 100% elettrica della T-Cross.

«Per Volkswagen, il debutto dei membri piu piccoli e compatti della sua famiglia elettrica segna l'inizio di una nuova era: rendera l'auto elettrica piu conveniente che mai, grazie a nuovi modelli come la ID. Polo e la ID. Cross», spiega una nota del gruppo. Volkswagen ha introdotto la denominazione della famiglia ID. nel 2018 a designare la gamma di prodotti completamente elettrici. Il primo modello ad essere lanciato fu la ID.3, seguita da altri modelli che si differenziavano per il numero, a seconda del segmento. Il modello al vertice della gamma e la ID.7, disponibile come fastback e station wagon. Attualmente è leader di mercato in Germania e in Europa.