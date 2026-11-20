La cura dimagrante di Volkswagen entra in una nuova, delicata fase. Nel bel mezzo della più profonda ristrutturazione aziendale della sua storia, il colosso automobilistico di Wolfsburg ha messo nero su bianco le proprie priorità in vista dell'imminente ciclo di contrattazione collettiva, puntando con decisione al contenimento della spesa per il personale.

Secondo quanto emerso dal corposo pacchetto di richieste presentato dalla dirigenza, l'azienda chiede ai rappresentanti dei lavoratori di accettare un blocco totale degli aumenti salariali per gli anni 2027 e 2028. Una misura drastica, giustificata dai vertici con la necessità di recuperare competitività e mettere in sicurezza i conti del gruppo in una fase di complessa transizione industriale.

Il congelamento delle buste paga non è però l'unico punto critico sul tavolo. Volkswagen punta infatti a scardinare anche la rigidità dell'attuale modello lavorativo, chiedendo maggiore flessibilità sull'orario. L'obiettivo dell'azienda è poter modificare l'attuale settimana lavorativa — oggi fissata a 35 ore — adattandola dinamicamente alle effettive esigenze produttive e ai carichi di lavoro degli stabilimenti, il tutto senza prevedere compensazioni salariali aggiuntive per i dipendenti.

Attraverso questa doppia leva, la casa automobilistica conta di ottenere un taglio netto e strutturale del costo del lavoro, considerato ormai non più sostenibile agli attuali livelli.

Il confronto si preannuncia ad altissima tensione. Il primo round negoziale tra l'azienda e il sindacato è fissato per martedì prossimo a Emden, sede di uno degli impianti chiave del gruppo. Sul tavolo c'è il rinnovo del contratto collettivo aziendale, un accordo di portata strategica che riguarda direttamente il futuro e le condizioni economiche di circa 130.000 dipendenti impiegati nei nove stabilimenti tedeschi del marchio: Braunschweig, Chemnitz, Dresda, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg e Zwickau.